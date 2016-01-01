تعرف عليهم.. الأشخاص الأكثر عرضة لـ الأورام الدماغية

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تعرف عليهم.. الأشخاص الأكثر عرضة لـ الأورام الدماغية

تنشأ أورام المخ الأولية في المخ نفسه أو بالأنسجة القريبة منه، كما هو الحال في الأغشية التي تُغَطِّي المخ (السحايا)، أو الأعصاب المخية، أو الغدة النخامية، أو الغدة الصنوبرية.

ووفقًا لموقع mayoclinic، تبدأ أورام المخ الأولية عندما تصاب الخلايا الطبيعية بأخطاء (طفرات) في الحمض النووي الخاص بها، وتتسبَّب تلك الطفرات في نمو الخلية وانقسامها بسرعة أكبر، والاستمرار في العيش رغم موت الخلايا الطبيعية، وتكون النتيجة تكتُّلًا من الخلايا غير الطبيعية، يؤدي إلى تكوين وَرَم.

عوامل الخطر

في معظم حالات الأفراد المصابين بأورام الدماغ الأولية، يكون سبب الورم غير واضح، ولكن الأطباء حدَّدوا بعض عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر إصابتك بورم الدماغ.

وتشمل عوامل الخطر:

التعرُّض للإشعاع: الأشخاص الذين تعرَّضوا لنوع من الإشعاع يُسمَّى الإشعاعات الأيونية يكونون أكثر عرضةً لخطر الإصابة بأورام الدماغ. تَشمَل الأمثلة على الإشعاعات الأيونية كلًّا من العلاج الإشعاعي المُستخدَم في معالجة السرطان، والتعرُّض للإشعاع الناتج من القنابل الذرية.
تاريخ عائلي مع أورام الدماغ: تحدُث الإصابة بأورام الدماغ الصغيرة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع أورام الدماغ أو تاريخ عائلي من متلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ.

المصدر: موقع mayoclinic

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