

انتبه.. الإفراط في مطهرات اليد له تأثير سلبي على صحة الإنسان انتبه.. الإفراط في مطهرات اليد له تأثير سلبي على صحة الإنسان



يعتبر فيروس كورونا، من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وله العديد من الأعراض التي تشبه الإنفلونزا، ويلجأ الكثير من الأفراد إلى استخدام المطهرات والمعقمات التي تحميهم من البكتريا للقضاء عليه.



ولم ينتبهوا للتأثير السلبي الناتج عن كثرة استخدام المطهرات، وحذرت منظمة الأدوية والغذاء الأمريكية، من الإفراط في استخدام مطهرات اليد نظرا لتأثيرها السييء على صحة الإنسان.



جمال شعبان: ظهور هذا العرض علامة فاصلة على الإصابة بكورونا

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