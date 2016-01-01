

الحصبة والتدخين أبرزهم .. 6 عوامل تؤدي لـ أمراض القلب الحصبة والتدخين أبرزهم .. 6 عوامل تؤدي لـ أمراض القلب



لم يتوصل الباحثون إِلى معرفة أسباب الإصابة بأغلب أمراض القلب الوراثية التي تنشأ في رحم الأُم وقد تلعب الوراثة دورًا في الإصابة ببعض أمراض القلب الوراثية.



يُمكن أن يُصيب مرض القلب الخلقي أي تركيب من تراكيب القلب بما في ذلك الصمامات والحجرات وجدار الأنسجة التي تفصل بين الحجرات (الغشاء الفاصل) والشرايين.



عوامل الخطورة

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قد تلعب عوامل خطورة بـيئية أو وراثية مُحددة دورًا في نشوء التشوه القلبي لديك:· الحصبة الألمانية: قد تؤثر إصابة والدتك بالحصبة الألمانية أثناء حملها على تطور قلبك.· السُّكَّري: قد تؤثر إصابة والدتك بالسُّكَّري من النمط الأول أو الثاني على تطور قلبك ولا يؤدي سكري الحمل بشكل عام إِلى زيادة خطر نشوء تشوه القلب.· الأدوية: يُمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية المحددة أثناء الحمل إِلى تشوهات القلب الولادية وغيرها من التشوهات الولادية، التي تتضمن أيسوترتينوين (آمنيستيم وكلارافيس وغيرهما) الذي يُستعمل لعلاج حب الشباب، والليثيوم الذي يُستعمل لعلاج اضطراب ثنائي القطب وقد يُضيف تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل إِلى عوامل خطورة الإصابة بتشوهات القلب.· الوراثة: يبدو أن مرض القلب الوراثي يسري في العائلات وهو مرتبط بالعديد من المتلازمات الوراثية فعلى سبيل المثال يُعاني الأطفال المصابين بمتلازمة داون بتشوهات القلب في أغلب الأحيان ويُمكن أن يفيد الاختبار الوراثي في الكشف عن متلازمة داون وغيرها من الاضطربات خلال مرحلة تطور الطفل.· التدخين: إنَّ الأُم التي تُدخن أثناء الحمل تزيد من مخاطر ولادة طفل يعاني من تشوه القلب الخلقي.