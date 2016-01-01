يحتوي ورق التوت على الكثير من الفيتامينات، والمكملات الغذائية التى يحتاجها الجسم وخاصة مريض السكرى، فهو يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم وعلاج الكثير من الأمراض.
وكشفًا عن ما نشرة الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالأعشاب إليكم أهم فوائد ورق التوت.
١- أربع دراسات إكلينكية تتحدث عن مدى فاعلية وكفاءة ورق التوت فى علاج السكر وتخفيض معدل السكر الصايم، يساعد تناول ورق التوت المرضى على علاج الكثير من المشاكل بما فيها مشاكل العين المرتبطة بالسكر .
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التعليقات على منشط طبيعي لجهاز المناعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق التوت
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