قرر مجلس إدارة الأهلي إغلاق فروع النادي الثلاثة بداية من يوم الأحد وحتى نهاية مارس، مع تعليق تدريبات فريق الكرة والنشاط الرياضي.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداء من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة".
وأضاف "ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات".
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التعليقات على الأهلي يعلق تدريبات فريق الكرة والنشاط الرياضي ويغلق فروعه لنهاية مارس
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