مفاجأة مدوية..الزمالك يرفض ضم حسام عاشور من الأهلي.. تفاصيل



حسام عاشور حسام عاشور



رفض مسئولو نادي الزمالك، فكرة ضم حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي نهائيًا، بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر بنهاية هذا الموسم.



وعلم صدى البلد أن مسئولي نادي الزمالك لم ولن يفكروا في ضم حسام عاشور، لأن النادي يملك في مركزه لاعبين كبيرين وهما طارق حامد وفرجاني ساسي، ولا حاجة لضم حسام عاشور.



وعلم صدى البلد أن الأنباء التي تشير لرغبة الزمالك في ضم حسام عاشور ما هي إلا لرغبة اللاعب في الضغط على مسئولي الأهلي بورقة الانضمام لغريمه الفارس الأبيض، لكن النادي الملكي لم يفكر من قريب أو من بعيد في ضم حسام عاشور.



وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الجمعة، تفاصيل جلسته مع قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسام عاشور، وذلك لإخباره أن هذا الموسم هو موسمه الأخير مع المارد الأحمر.



وأشارت بعض التقارير الصحفية أن نادي الزمالك سيحاول ضم حسام عاشور كما أن اللاعب رحب بفكرة المفاوضات مع النادي.

