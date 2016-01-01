نجم الوداد المغربي على رادار الزمالك



وليد الكرتي وليد الكرتي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تلقى المجلس الابيض، ترشيحًا للتعاقد مع "وليد الكرتي" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، لضمه في الموسم المقبل، وتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض.



وجاء نجاح تجربة ثنائي الابيض "أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم" لاعبي فريق الوداد السابقين؛ ليشجع الإدارة للتفكير في ضم "وليد الكرتي" الذي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية.



ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه من قبل، وسبق وأن دخل مسؤولو النادي الأهلي في خط المفاوضات معه خلال الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل.

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الجدير بالذكر ان الفريق الابيض يضم بين صفوفه كلا من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من صفوف الوداد المغربي وتم التعاقد معهما مطلع الموسم الجاري ويقدمان مستويات أكثر من رائعة.