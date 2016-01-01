إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

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فيروس كورونا

نشرت قناة العربية خبرًا عاجلا عن أنباء عن تجريب وثبوت فاعلية علاج لكورونا فى إيطاليا، وأن إيطاليا بدأت باستخدام هذا العلاج.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 47 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة جديدة، وتسجيل 627 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى أعداد الوفاة إلى 4032، وذلك بحسب ما ذكرته قناة سكاى نيوز.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.

وقال كونتي إن: "السياسات النقدية وحدها لا تستطيع حل كل المشاكل، ونحن بحاجة إلى القيام بنفس الشىء فى مجال الضرائب".

وتابع قائلا: "والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في فتح خطوط ائتمانية عبر الآلية الأوروبية للاستقرار (إي إس إم) لجميع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في محاربة تداعيات وباء كورونا".

يذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عدد وفيات الصين

المصدر: قناة العربية

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