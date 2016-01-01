نشرت قناة العربية خبرًا عاجلا عن أنباء عن تجريب وثبوت فاعلية علاج لكورونا فى إيطاليا، وأن إيطاليا بدأت باستخدام هذا العلاج.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 47 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة جديدة، وتسجيل 627 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى أعداد الوفاة إلى 4032، وذلك بحسب ما ذكرته قناة سكاى نيوز.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.
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التعليقات على إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته
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