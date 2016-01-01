إصابة الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لسجائر مارلبورو بكورونا

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إصابة الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لسجائر مارلبورو بكورونا


قالت مجموعة Altria المصنعة لسجائر مارلبورو، إن رئيسها التنفيذي هوارد ويلارد قد أصيب بفيروس كورونا وأنه حاليا في إجازة مرضية مؤقتة، وفقا لما نقلته "سي إن بي سي عربية".

وقالت Altria إنها ستعلق العمليات مؤقتا في منشأة تصنيع في ريتشموند بفرجينيا بعد أن ثبتت إصابة موظف ثان بالفيروس.

المصدر: القاهرة – وكالات

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