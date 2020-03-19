عميد زراعة عين شمس: التعلم عن بعد أثبت نجاحه وهذه بدايته في مصر



كلية زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان جميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات صائبة لابد من اخذ جميع الاجراءات الاحترازاية حتي نقضي علي الفيروس وهذا حفاظا علي طلابنا .



وأضاف جلال خلال تصريحاته ل صدي البلد ان فكرة تحول التعليمي التقليدي الي التحول الرقمي بداية الي تحويل التعليم في مصر الي التعليم الاكلتروني محيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس حيث قامت بأجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا اثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.



حيث أشار الي إذا تم الغاء امتحانات الميدتيرم اجراء يمكن تطبيقه و اضافة درجاتها لامتحانات نهاية العام اما بالنسبة الي مشاريع التخرج تعمل الكلية دائما علي مصلحة الطالب بوالنبسة الي تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا وانه يمكن اقامتها بموعدها كما هى لقلة عدد الطلاب.

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جدير بالذكر أن المجلس الاعلى للجامعات كان قد أصدر اليوم عدة قرارات جديدة تمثلت في :1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي أنعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.4- إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.5- في حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.6- تؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد إمتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.8- وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه إلتزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الإنتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.