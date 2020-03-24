تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان الموافق يوم الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24-3-2020م.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شعبان، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة.
يعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
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