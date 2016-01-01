قررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
رصدت عدسة صدى البلد عددا من مساجد محافظه القاهرة وقت صلاة العصر .
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن الآذان يكون بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر
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التعليقات على صلوا في بيوتكم.. المساجد تناشد المواطنين في أذان صلاة العصر..فيديو
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