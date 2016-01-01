صلوا في بيوتكم.. المساجد تناشد المواطنين في أذان صلاة العصر..فيديو

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صلوا في بيوتكم

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

رصدت عدسة صدى البلد عددا من مساجد محافظه القاهرة وقت صلاة العصر .

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن الآذان يكون بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله"

المصدر: elbalad

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