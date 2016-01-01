لومابتحبش الحلو .. طريقة تورتة قلب بالسلمون

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تورتة قلب بالسلمون

نقدم لكم طريقة عمل تورتة قلب بالسلمون بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تورتة قلب بالسلمون
سلمون مدخن
جبنة كريمية
ساور كريم
فلفل أحمر
عجينة ميلفيه جاهزة
ألوان طعام
طريقة تحضير تورتة قلب بالسلمون
* ادهني قالب الكيك بالزيت ثم ضعي ورق بلاستيكي وادهنيه ايضا بالزيت

* ضعي فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة على حواف القالب وافردي شرائح السلمون عليها

* لوني جزء من الجبنة الكريمية باللون الأحمر ثم ضعيها على السلمون

* ضعي عجينة ميلفيه جاهزة في القالب ثم قليل من الساور كريم ثم عجينة ميلفيه مكسرة

* اغلقي الكيس البلاستكي على القالب ثم في طبق التقديم اقلبي التورتة

* ارفعي الكيس البلاستيكي وزينيها بمزيد من الفلفل الأحمر المقطع ثم قدميها

المصدر: elbalad

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