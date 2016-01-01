الطيران العراقي يدمر وكرا لـ داعش في جبال حمرين

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الطيران العراقي يدمر وكرا لـ داعش في جبال حمرين

صورة الخبر: الطيران العراقي
الطيران العراقي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن طائرات من طراز "F16" دمرت وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن طائرات من طراز "F16" دمرت اليوم وكرا يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين"، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى مقتل كل من كان بداخل الوكر.

المصدر: أ ش أ

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الطيران العراقي يدمر وكرا لـ داعش في جبال حمرين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75213

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager