الطيران العراقي يدمر وكرا لـ داعش في جبال حمرين



الطيران العراقي الطيران العراقي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن طائرات من طراز "F16" دمرت وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.



وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن طائرات من طراز "F16" دمرت اليوم وكرا يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين"، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى مقتل كل من كان بداخل الوكر.

