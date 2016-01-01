يعرض موقع "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر انتشار عناصر القوات المسلحة في شوارع العاصمة؛ استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.
وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد إضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وجميع الأسطح والأرضيات والحوائط، كذلك تنفيذ كل الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.
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التعليقات على شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا
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