قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم لصالح الطلاب، موضحا أن وزير التعليم العالي متفهم بشكل كبير للوضع في الجامعات وظهر ذلك من خلال الموافقة على إضافة درجة امتحان الميدتيرم لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني وهو ما سيسهل على الطلاب الانتهاء من الفصل الدراسي دون قلق.
وأضاف "عبد العزيز" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن تأخير امتحانات نهاية العام الدراسي لمدة أسبوعين أو ثلاثة يأتي بهدف تمكين الاساتذة من تعويض فترة العملي للطلاب بالكليات العملية وإعادة شرح بعض الكليات النظرية.
وأشار إلى ان المسشفيات الجامعية لا تزال مستمرة في الخطة التي اعلنتها الوزارة وعلى اتم الاستعداد في حالة حدوث أي ظروف طارئة، معربا عن اعتقاده ان التعليم الإلكتروني نجح بنسبة كبيرة ولكن لن نتمكن من الاعتماد عليه بشكل كامل كما ان بيئتنا ليست مجهزة للأجزاء العملية بشكل كامل لتكتمل خطة التعليم الإلكتروني عن بعد.
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التعليقات على رئيس جامعة سوهاج: تأجيل الامتحانات في مصلحة الطلاب.. وخطة لمشاريع التخرج
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