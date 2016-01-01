أقر أنتوني ليفاندوفسكي الموظف السابق في جوجل على مشروع Waymo أنه قام بسرقة مواد متعلقة بتقنيات القيادة الذاتية من الشركة.
ليفاندوفسكي يعترف بسرقة أسرار متعلقة بتقنيات السيارات ذاتية القيادة من جوجل
قالت وكالة رويترز للأنباء، أن أنتونتي ليفاندوفسكي، المهندس السابق في مشروع السيارات ذاتية القيادة في شركة جوجل والذي يُعرف الآن باسم Waymo، اعترف بسرقة أسرار ومواد متعلقة بتقنيات القيادة الذاتية بعد تركه الشركة، ومن ثم قام بأخذها إلى مشروعه Otto الذي قامت أوبر بدورها بالاستحواذ عليه بعد ذلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ليفاندوفسكي يعترف بسرقة أسرار متعلقة بتقنيات السيارات ذاتية القيادة من جوجل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق