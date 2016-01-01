ليفاندوفسكي يعترف بسرقة أسرار متعلقة بتقنيات السيارات ذاتية القيادة من جوجل

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ليفاندوفسكي يعترف بسرقة أسرار متعلقة بتقنيات السيارات ذاتية القيادة من جوجل

أقر أنتوني ليفاندوفسكي الموظف السابق في جوجل على مشروع Waymo أنه قام بسرقة مواد متعلقة بتقنيات القيادة الذاتية من الشركة.

ليفاندوفسكي يعترف بسرقة أسرار متعلقة بتقنيات السيارات ذاتية القيادة من جوجل

قالت وكالة رويترز للأنباء، أن أنتونتي ليفاندوفسكي، المهندس السابق في مشروع السيارات ذاتية القيادة في شركة جوجل والذي يُعرف الآن باسم Waymo، اعترف بسرقة أسرار ومواد متعلقة بتقنيات القيادة الذاتية بعد تركه الشركة، ومن ثم قام بأخذها إلى مشروعه Otto الذي قامت أوبر بدورها بالاستحواذ عليه بعد ذلك.

وبحسب وكالة الأنباء العالمية، فإن التهم المتبقية سيتم التنازل عنها مع هذا الاعتراف، الذي يؤكد اقتراف ليفاندوفسكي انتهاكات متعلقة بوظيفته السابقة في جوجل. لتنتهي بذلك المشكلة القضائية التي امتدت لنحو 3 سنوات.

كانت المحكمة قد أقرت بوجوب دفع ليفاندوفسكي 179 مليون دولار أمريكي كتعويضات عما فعله ليعلن معها المهندس السابق افلاسه، فيما قال الادعاء أنه سيوصون بمدة سجن أقل من 3 سنوات ضده.

المصدر: عالم التقنية

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