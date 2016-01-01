سامسونج تُغلق متاجرها في الولايات المتحدة وكندا مؤقتًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد YH Eom للتو أن الشركة ستُغلق مؤقتًا جميع متاجرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم فرع الشركة في كندا بيانًا مشابهًا.
في حين أنه من المحزن أن نشهد إستسلامًا تجاريًا كبيرًا آخر لأزمة كورونا، إلا أنه من المشجع حقًا أن نرى ردود فعل إستباقية على الوضع من جميع النواحي. وتجدر الإشارة إلى أن سامسونج ليست هي الشركة الوحيدة التي تتخذ هذه الخطوات وتقرر إغلاق متاجر التجزئة والمستودعات الخاصة بها مؤقتًا.
في الواقع، لقد قامت شركات تقنية كبرى أخرى بنفس الأمر، بما في ذلك شركة آبل التي قامت مؤخرًا بنفس الشيء وإغلاق جميع متاجرها في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى. وذلك على الرغم من حقيقة أن الشركة أعلنت للتو عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، والتي قد يرغب العملاء في الخروج والحصول عليها شخصيًا.
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