تيك توك ترد على الوثائق المسربة: لا نمنع الفيديوهات.. وألغينا التوجيهات القديمة

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صورة الخبر: تيك توك ترد على الوثائق المسربة: لا نمنع الفيديوهات.. وألغينا التوجيهات القديمة
تيك توك ترد على الوثائق المسربة: لا نمنع الفيديوهات.. وألغينا التوجيهات القديمة

أصدرت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، بيانا للرد على الاتهامات التي طالتها في الفترة الأخيرة، بشأن منع ظهور منشورات بعض الفئات في قائمة المقترحات.

وقالت الشركة في بيانها، إن "تيك توك" في بدايات انطلاقه، كان قد وضع إجرءات لضبط المحتوى تشمل مبادئ توجيهية تضع قيودًا على البث المباشر، وتمنع خلالها بعض مقاطع الفيديو من الظهور، غير أن الشركة ألغت بالفعل هذه التوجيهات التي كان مقصودا منها منع التنمر.

أوضح البيان أن القائمين على التطبيق أنشأوا على مدار العام الماضي، مراكز لإدارة " الثقة والأمان" في عدة مدن مثل كاليفورنيا، ودبلن، وسنغافورة، وتشرف هذه المراكز على سياسات إدارة المحتوى وتضم نخبة من الخبراء في الصناعة من مختلف المجالات . كما تلتزم فرق إدارة المحتوى المحلية بالإرشادات والمبادئ التي أعلنت في يناير من العام الماضي. وتعمل هذه السياسات الجديدة على جعل تيك توك بيئة آمنة لحرية التعبير لكل من المستخدمين وصانعي المحتوى.

وأضافت "تيك تزك": أعلنا عن إرشاداتنا ومبادئنا الجديدة في يناير الماضي، كما أعلنا عن افتتاح مركز شفافية الأسبوع الماضي.

كان موقع The Intercept، نشر تقريرا يفيد حصوله على وثائق سرية خاصة بتيك توك، وتكشف أن الشركة أعطت تعليمات لمشرفيها بمنع ظهور بعض الفيديوهات في قائمة الترشيحات، وتحديدا الفيديوهات التي ينشرها "أصحاب الوجوه القبيحة" أو مقاطع الفيديو الملتقطة في "الأحياء الفقيرة".

المصدر: مصراوى

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