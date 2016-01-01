أطلق الأردن اليوم السبت صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء احترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال الجيش الأردني إن كل من ينتهك الحظر، الذي يقتصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.
وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020.
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التعليقات على الأردن.. بدء حظر تجول عام على مستوى البلاد لمنع تفشي "كورونا"
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