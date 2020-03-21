كشف الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، أن وزارة الصحة طلبت تحديد الكمية الموجود من عقار بلاكونيل.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن العقار كمياته محدودة للغاية ولا يوجد سوي في صيدلية الشكاوي، موضحا أن الشركة طلبت توفير كميات كبيرة من سانوفي، ولكن سيتم صرفه لعلاج الروماتويد فقط.
وأشار إلى أن العقار الموجود لا يتم صرفه لعلاج كورونا فقط، حيث لم يتم اعتماده لذلك.
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التعليقات على الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل
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