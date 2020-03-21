

الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل

كشف الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، أن وزارة الصحة طلبت تحديد الكمية الموجود من عقار بلاكونيل.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن العقار كمياته محدودة للغاية ولا يوجد سوي في صيدلية الشكاوي، موضحا أن الشركة طلبت توفير كميات كبيرة من سانوفي، ولكن سيتم صرفه لعلاج الروماتويد فقط.



وأشار إلى أن العقار الموجود لا يتم صرفه لعلاج كورونا فقط، حيث لم يتم اعتماده لذلك.

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وأوضح رئيس المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة تعمل على توفير احتياجات الجمهور من العقار الناقص في السوق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي عن اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية لعقار بلاكونيل في استخدامات علاج كورونا.كما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن سعيها لإنتاج دواء لفيروس كورونا، إلا أن الأمر سيحتاج وقتا لم يتم تحديده حاليا.51