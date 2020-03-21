الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل

صورة الخبر: الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل
الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل

كشف الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، أن وزارة الصحة طلبت تحديد الكمية الموجود من عقار بلاكونيل.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن العقار كمياته محدودة للغاية ولا يوجد سوي في صيدلية الشكاوي، موضحا أن الشركة طلبت توفير كميات كبيرة من سانوفي، ولكن سيتم صرفه لعلاج الروماتويد فقط.

وأشار إلى أن العقار الموجود لا يتم صرفه لعلاج كورونا فقط، حيث لم يتم اعتماده لذلك.

وأوضح رئيس المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة تعمل على توفير احتياجات الجمهور من العقار الناقص في السوق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي عن اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية لعقار بلاكونيل في استخدامات علاج كورونا.

كما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن سعيها لإنتاج دواء لفيروس كورونا، إلا أن الأمر سيحتاج وقتا لم يتم تحديده حاليا.

51

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الطويل: «الصحة» طالبت «المصرية للأدوية» بتحديد المتاح من عقار بلاكونيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54373

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager