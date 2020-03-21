

690 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 21 مارس 2020 690 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 21 مارس 2020

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-3-2020 سجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



أسعار الذهب في مصر

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سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيهاأسعار الذهب الآن في مصرسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.سعر الذهب في مصرسعر الجنيه الذهب 5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.