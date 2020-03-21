

«الضرائب» تعلن ربط سداد المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي في البنوك «الضرائب» تعلن ربط سداد المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي في البنوك

صرح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه اعتبارا من 17 مارس 2020 تمت ميكنة تحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تحصل من مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها، وبالتالي سيكون مربوطًا بضرورة إدخال رقم التسجيل الضريبي، وهذا يساعد على معرفة وحصر الشركات التي قامت بسداد المساهمة التكافلية ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة.



وأشار «رضا عبدالقادر» إلى أن الوضع السابق كان يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي، وهذا الإجراء يتضمن إدخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي، ومن ثم بعد ربط دفع المساهمة التكافلية برقم التسجيل الضريبي أصبحت عملية الحصر تتم بمنتهى الدقة والسهولة.



وأوضح «رئيس المصلحة» أنه طبقًا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي، تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.