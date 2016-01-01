أفادت تقارير إنجليزية عن رغبة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى فى بيع الثنائى محمد صلاح وساديو مانى مهاجما الفريق فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى الإنجليزى بعد توقف المسابقة عقب تفشى فيروس كورونا.
يتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة متفوقا بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي.
يقول دون هاتشيسون لاعب ليفربول الإنجليزى السابق فى تصريحات لصحيفة " metro " الإنجليزية أن ليفربول يمكن أن يتحمل خسارة محمد صلاح وساديو مانى هذا الصيف بعدما أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم اللاعبان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كلوب يطلب بيع محمد صلاح وساديو مانى فى الصيف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق