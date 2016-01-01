كلوب يطلب بيع محمد صلاح وساديو مانى فى الصيف



كلوب مع محمد صلاح كلوب مع محمد صلاح

أفادت تقارير إنجليزية عن رغبة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى فى بيع الثنائى محمد صلاح وساديو مانى مهاجما الفريق فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى الإنجليزى بعد توقف المسابقة عقب تفشى فيروس كورونا.



يتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة متفوقا بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي.



يقول دون هاتشيسون لاعب ليفربول الإنجليزى السابق فى تصريحات لصحيفة " metro " الإنجليزية أن ليفربول يمكن أن يتحمل خسارة محمد صلاح وساديو مانى هذا الصيف بعدما أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم اللاعبان.

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قال نجم ليفربول السابق أن محمد صلاح أرقامه مذهلة من حيث التهديف سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا أنه يقوم بأشياء عبقرية فى كرة القدم، على الرغم من الخسارة أمام أتليتكو مدريد.أسفر اجتماع رؤساء أندية الدورى الإنجليزى مع الرابطة ومسئولى اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن مد فترة تأجيل كل المسابقات حتى 30 أبريل المقبل، بعد الموعد المبدئي الذى تحدد من قبل بتعليق الأنشطة حتى 4 أبريل بسبب فيروس كورونا.وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.