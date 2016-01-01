بلاش كوافير خليكى فى البيت.. 10 تسريحات شعر سهلة يمكن تنفيذها فى دقائق
تتجنب النساء خلال هذه الفترة ومع انتشار فيروس كورونا المستجد الذهاب لصالونات التجميل، خوفاً من انتقال العدوى داخلها، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على تسريحات شعر سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، كما تضيف أناقة وجاذبية للمرأة، وفقاً لما ذكره موقع "therighthairstyles".
تصفيفات بسيطة للشعر
ضفيرة التاج
تعتبر تسريحة ضفيرة التاج من أسهل أنواع تصفيات الشعر، كما إنها لا تستغرق الكثير من الوقت، وتضيف أناقة وجاذبية للمرأة، وتعتمد على الجمع بين ضفيرتين مع لف الأطراف المتبقية من الشعر وترك خصلات الشعر الأخرى يتدلى على الظهر .
كعكة فوضوية فضفاضة مع ارتداء "باندانا"
يمكن أيضاً لف الشعر وعمل كعكة فوضوية فضفاضة، والتى تعتبر من التسريحات السريعة التى لا تستغرق وقتا طويلا، مع ارتداء وشاح أو باندانا أنيقة، تناسب الملابس التى ترتديها المرأة.
ضفيرتين وكعكة
يمكن عمل ضفيرتين من الشعر بسهولة والجمع بينهما لعمل كعكة بأخر الشعر، والتى تعتبر من تصفيفات الشعر البسيطة، وتجعل الشعر يبدو أكثر كثافة مما هو عليه، كما تناسب كل أنواع الشعر من ناعم أو مجعد.
ربط نصف شعر الرأس
تناسب هذه الطريقة من تسريحة الشعر المرأة التى ليس لديها وقت كافى لتصفيف الشعر، حيث تعتمد على ربط نصف شعر الرأس الأمامى، بمشبك أنيق، مما يضيف أناقة وجاذبية للمرأة .
كعكعة بأعلى الرأس
يمكن أيضاً تقسيم الشعر إلى نصفين، حيث ربط النصف الأعلى وعمل كعكة مع ترك النصف الأخر يتدلى على الظهر، وتناسب هذه الطريقة صاحبات الشعر متوسط الطول .
ضفيرتين مع ذيل حصان
يمكن أيضاً عمل ضفيرتين بالشعر، وربطها لعمل ذيل حصان بأسفل الرأس، مما يجعل المرأة تبدو أكثر أناقة وجاذبية، كما لا تستغرق المزيد من الوقت .
كعكة راقصة الباليه الكلاسيكية
تعتبر هذه الطريقة من تصفيفات الشعر من الطرق الشائعة والمفضلة لدى الكثير من الفتيات، كما تجعلها تبدو أكث أناقة أمام الأخرين، وتعتمد على جمع خصلات الشعر وعمل كعكة بأسفل الرأس .
ضفيرتين و كعكة
يمكن أيضاً تقسيم الشعر وعمل القسم الأول من ضفيرتين والجمع بينهما بكعكة صغيرة، مع ترك باقى الخصلات تتدلى على الظهر، وهذه الطريقة لا تستغرق المزيد من الوقت، ويمكن عملها بسهولة.
ضفيرة التاج ببعض خصلات الشعر
يمكن تقسيم الشعر إلى ضفيرتين والجمع بينهما لعمل ضفيرة التاج، مع ترك بعض خصلات الشعر على جانبى الوجه، مما يضيف أناقة للمرأة .
ذيل حصان مزدوج
يمكن تقسيم الشعر وعمل كل جزء ذيل حصان للجمع بينهما فى النهاية، وهذه الطريقة لا تستغرق أكثر من دقيقتين .
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