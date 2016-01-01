ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير

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صورة الخبر: ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير
ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير

تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة الفوضى بغرف النوم، من قطع ملابس وجوارب وحقائب وألعاب أطفال وغيرها من الأشياء التى تستحوذ على حيز كبير من الغرفة وتتسبب فى شعور المرأة بالإنزعاج والتوتر، لذلك تحاول بكل الطرق الطرق التخلص منها، لذلك أشار تقرير نشر بموقع "goodhousekeeping"، إلى أفكار مختلفة لتوفير مساحات تخزين مجهزة أسفل السرير وبذلك نستفيد من مساحته بشكل مزدوج ونتخلص للأبد من الفوضى بالغرفة.

صناديق تخزين خشبية
يمكن تجهيز السرير بصناديق خشبية بمقابض أسفله مع طلائها بلون مناسب للون غرفة النوم، مع تخزين الملابس وألعاب الأطفال وغيرها من الأغراض المسببة للفوضى بغرف النوم .

سرير تخزين
يتسم هذا السرير بالأناقة والبساطة من الخارج، ومساحة كبيرة من الداخل ويمكن استخدامه لتخزين وسائد إضافية أو الأغطية فى الصيف أو الملابس الموسمية.

سلال تخزين ملونة
يمكن إضافة المزيد من سلال التخزين الملونة أسفل السرير فى غرف نوم الأطفال للاحتفاظ بألعاب الأطفال، مما يمكن تنظيم الفوضى بغرفة النوم الخاصة بالأطفال.

سلة تخزين أسفل السرير
يمكن إضافة سلة تخزين ملابس أسفل السرير، والتى تتسم بأناقة تصميها، ومساحتها الواسعة التى تستوعب المزيد من الملابس .

أدراج أسفل سرير الأطفال
يمكن أيضاً إضافة أدراج أسفل سرير الأطفال، والذى يساعدهم على تخزين ألعابهم الصغيرة والتى تتسبب فى فوضى بغرفة النوم.

تخزين الأحذية أسفل السرير
يمكن تخزين الأحذية أسفل السرير، من خلال تصميم لوحة خشبية تستوعب المزيد من الأحذية، بدلاً من تركها بمختلف انحاء الغرفة.
درج تخزين
يمكن تثبيت درج قماش متين على جانب أو كلا جانبي سريرك لتخزين الأغراض المختلفة من ملابس وبياضات سرير ومفارش .

أدراج خشبية

يمكن إضافة أدراج خشبية أسفل السرير لتخزين الملابس والمفارش والجوارب، والتى تتسبب فى فوضى بغرفة النوم .

صورة الخبر: ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير

صورة الخبر: ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير

صورة الخبر: ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير

المصدر: youm7

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