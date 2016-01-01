تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة الفوضى بغرف النوم، من قطع ملابس وجوارب وحقائب وألعاب أطفال وغيرها من الأشياء التى تستحوذ على حيز كبير من الغرفة وتتسبب فى شعور المرأة بالإنزعاج والتوتر، لذلك تحاول بكل الطرق الطرق التخلص منها، لذلك أشار تقرير نشر بموقع "goodhousekeeping"، إلى أفكار مختلفة لتوفير مساحات تخزين مجهزة أسفل السرير وبذلك نستفيد من مساحته بشكل مزدوج ونتخلص للأبد من الفوضى بالغرفة.
صناديق تخزين خشبية
يمكن تجهيز السرير بصناديق خشبية بمقابض أسفله مع طلائها بلون مناسب للون غرفة النوم، مع تخزين الملابس وألعاب الأطفال وغيرها من الأغراض المسببة للفوضى بغرف النوم .
سرير تخزين
يتسم هذا السرير بالأناقة والبساطة من الخارج، ومساحة كبيرة من الداخل ويمكن استخدامه لتخزين وسائد إضافية أو الأغطية فى الصيف أو الملابس الموسمية.
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التعليقات على ضاعفى المساحة وتخلصى من الفوضى.. أفكار لتوفير مساحات تخزين أسفل السرير
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