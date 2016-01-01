سهل ومضمون .. طريقة عمل ماسك البطاطس لنعومة اليدين

يساعد قناع نشا البطاطس على شد المسام بكفاءة ويحفز الدورة الدموية ويساعد على تنعيم الجلد خاصة في اليدين اللاتي تتعرضن للقشف نتيجة استخدام المياه الساخنة ثم التعرض لتيار الهواء البارد.
يقدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك سهل وفعال لتنعيم اليدين من البطاطس.
مكونات الماسك:
2 او 3 بطاطس
3 او 4 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن
ماء
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