

سهل ومضمون .. طريقة عمل ماسك البطاطس لنعومة اليدين سهل ومضمون .. طريقة عمل ماسك البطاطس لنعومة اليدين

يساعد قناع نشا البطاطس على شد المسام بكفاءة ويحفز الدورة الدموية ويساعد على تنعيم الجلد خاصة في اليدين اللاتي تتعرضن للقشف نتيجة استخدام المياه الساخنة ثم التعرض لتيار الهواء البارد.



يقدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك سهل وفعال لتنعيم اليدين من البطاطس.



مكونات الماسك:

2 او 3 بطاطس

3 او 4 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن

ماء

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طريقة عمل الماسك- اخلطي جميع المكونات جيدا ثم ضعي البطاطس المهروسة على يديك واتركها على الجلد لمدة نصف ساعة تقريبًا.