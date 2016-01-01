مايكروسوفت العالمية تعين مديرًا عامًا جديدًا لـ مصر

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مايكروسوفت العالمية تعين مديرًا عامًا جديدًا لـ مصر

أعلنت مايكروسوفت اليوم عن تعيين ميرنا عارف لمنصب المدير العام في مصر ، لتتولى من خلال دورها الجديد مهمة قيادة العمليات والإشراف على جهود الشركة في مصر لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تسريع برامج التحول الرقمي ، بما يضمن لها رفع مستوى تفاعل العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات، إضافة إلى تحسين العمليات وإعادة ابتكار نماذج الأعمال.

وتتمتع ميرنا عارف بخبرة مهنية رفيعة تمتد لأكثر من 18 عامًا، تقلدت خلالها مناصب قيادية عديدة في منظمات عالمية وكيانات حكومية مختلفةفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد انضمت ميرنا إلى شركةمايكروسوفت في عام 2019 كرئيس تنفيذي لمجموعة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تولت مهمة قيادة الأعمال الاستراتيجية والتنفيذية الخاصة بمحفظة مايكروسوفت Surface في المنطقة.

وقبل انضمامها إلى مايكروسوفت، شغلت ميرنا أدوارا مهمة في منظمات مثل وزارة البترول في مصر؛ وشلمبرجير؛ وإيمرسون؛ وبيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك.

المصدر: صدى البلد

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