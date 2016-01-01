«الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا»

آخر الأخبارعلم وتقنية › «الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا»

صورة الخبر: «الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا»
«الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا»

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على «فيس بوك»، عددا من النصائح للمواطنين لتقوية المناعة في ظل محاولات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت أبرز نصائح الوزارة، متمثلة في:

1. طبق سلطة مكون من الخضار الطازج، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:

ذات اللون الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، ذات اللون الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، ذات اللون الأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، ذات اللون الأبيض مثل الفجل والبصل، وذات اللون البنفسجي مثل البنجر.

2. العسل الأبيض، من خلال معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.

3. كوب عصير برتقال بالجزر، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.

4. البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29574

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager