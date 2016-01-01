أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم الجمعة، بأن بطولة كأس الأمم الأوروبية ، ستحمل نفس المسمى "يورو 2020"، رغم إقامتها العام القادم.
وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لمدة عام، لتقام في الفترة 11 يونيو- 11 يوليو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحتى يتسنى للدوريات الأوروبية فرصة إنهائها بشكل مريح.
ونشر حساب يويفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة أكد فيها أن كأس الأمم الأوروبية ستحمل مسمى يورو 2020، بالرغم من أنها ستقام العام الماضي.
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التعليقات على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر قرارًا عاجلًا بشأن يورو 2020
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