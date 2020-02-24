قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل في حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب.
وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض أمس الخميس، أن أسعار البنزين المنخفضة مفيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى عندما تلحق أضراراً بالصناعة.
وفي أوائل الشهر الجاري، انهار تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام الحلفاء بعد خلاف حول تعميق اتفاق خفض مستويات إنتاج الخام، ما أدنى لنشوب خلاف حاد بين السعودية وروسيا.
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التعليقات على ترامب عن حرب أسعار النفط: سأتدخل في الوقت المناسب
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