

ترامب عن حرب أسعار النفط: سأتدخل في الوقت المناسب ترامب عن حرب أسعار النفط: سأتدخل في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل في حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب.



وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض أمس الخميس، أن أسعار البنزين المنخفضة مفيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى عندما تلحق أضراراً بالصناعة.



وفي أوائل الشهر الجاري، انهار تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام الحلفاء بعد خلاف حول تعميق اتفاق خفض مستويات إنتاج الخام، ما أدنى لنشوب خلاف حاد بين السعودية وروسيا.

قد يعجبك أيضا...

وتضرر الطلب العالمي على النفط بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا ما دفع أسعار الخام إلى الهبوط الحاد ليفقد نحو نصف قيمته.وذكر ترامب في تعليقاته أمام الصحفيين أنه يحاولة إيجاد أرضية مشتركة، مضيفاً أنه تحدث مع عدة أشخاض بشأن النزاع.وتابع الرئيس الأمريكي: "سأتدخل في الوقت المناسب".وكان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تفصح عن هويتها أفاد بأن إدارة ترامب تفكر في دفع دبلوماسي لجعل السعودية تكبح عملية زيادة إنتاج النفط، كما ستستخدم خيار التهديد بفرض عقوبات على روسيا من أجل إجبارها على خفض الإنتاج.