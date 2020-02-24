

البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن قدرة المواطنين على شراء الشهادة البلاتينية الجديدة بعائد ١٥٪؜ من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز اتصالات البنك.





وقال البنك في منشوره: نود التأكيد لعملائنا علي انه في حاله توجههم لشراء الشهادة البلاتينيه الجديدة بسعر العائد 15% سنويا من مقار فروعنا المختلفه فان نسبه العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪؜ من سعه المقاعد بكل فرع، كما نؤكد علي اتاحه شراء الشهاده من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.



ويمكن للعملاء اصدار تعليماتهم هاتفيا لمسئولي الحسابات بالفروع لشراء الشهادات وهم بالمنزل وهي الاجراءات الوقائيه التي نحرص علي اتباعها لسلامه عملائنا وكذا حفاظا علي صحه العاملين بالبنك وتماشيا مع توجه الدوله نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا علي الصحه العامه لكافه المواطنين



ونؤكد مجددا علي ان تلك الشهاده لن يقتصر إتاحتها علي فترة زمنيه قصيرة وانما سنستمر في اتاحتها لمده طويله، وندعو عملائنا لاستخدام كافه التطبيقات الالكترونيه التي نحرص علي توفيرها وتحديثها بشكل مستمر في شراء مختلف الشهادات والاوعيه الادخاريه حفاظا علي الصحة العامة لاهل مصر.

