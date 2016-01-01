أعرب حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن صدمته الكبيرة من قرار النادي الأهلي برفض تجديد تعاقده، مؤكدا أنه يشعر بصدمة كبيرة من قرار إدارة النادي الأهلي، وأنه لم يتخيل النهاية بهذا الشكل.
وعقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.
جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.
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التعليقات على حسام عاشور: مصدوم من الأهلي.. ولم أتخيل النهاية بهذا الشكل
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