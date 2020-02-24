

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الجمعة 20 مارس أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الجمعة 20 مارس

شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 20 مارس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الأسمنت المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



أسعار أسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 785 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 803 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 798 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 798 جنيها للطن، وأسمنت العسكري 778 جنيهًا للطن.

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أسعار الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.أسعار الأسمنت المخلوطسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 713 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 718 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 733 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 715 جنيهًا للطن.أسعارالأسمنت المقاومسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 828 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 828 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 818 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 828 جنيهًا للطن.أسعار الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.