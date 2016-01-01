احرصوا على اتباعها .. 10 نصائح من ذهب يجب على مريض السكري فعلها



مريض السكري مريض السكري

نشر الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالأعشاب، منشورا من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك حول أهم التعليمات والخطوات التي يجب أن يفعلها مريض السكرى.



"1_ أي مريض سكر لازم يفهم أهمية متابعة السكر سواء بعمل جداول تحاليل باستخدام جهاز قياس السكر العادي اللي لازم يبقي متوفر مع اي مريض سكر وخصوصًا لو علي انسولين ولازم جدول التحاليل يحتوي علي 7 تحاليل قبل الوجبات وبعدها بساعتين وقياس قبل النوم كل 3 أسابيع على أقصى تقدير لمدة 3 أيام متتالية وفي اللي ماشيين على أقراص بنعمل كل أسبوعين صايم وبعد الوجبة الرئيسية اللي هي بعد الغداء بساعتين



2_ يجب على اي مريض سكر يعمل تحليل تراكمي كل 3 شهور و الطبيعي بتاعه يكون (6.5 الي 7٪) وممكن نوصل ل 7.5 في الميه في الناس المعرضين لهبوط السكري وكبار السن ومرض القلب

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3_ ليجب أن يقوم بتحليل دهون كل سنه علي الاقل خصوصا تحليل الكوليسترول والاهم الدهون المنخفضه الكثافه LDL والدهون الثلاثه TG4_ كل التوصيات العالميه اجمعت ان اي مريض سكر فوق ال 40 سنه لازم يمشي علي دواء مخفض للدهون اللي هو اوميجا 3.5_ اي مريض سكر لابد ان يتعلم يفحص بطن رجله قبل النوم بمرايه ويشوف اي جرح او خدش لان ده ممكن يكون بدايه افه القدم السكري6_ تخصيص فوطه نظيفه لنتظيف بين اصابع القدم بعد الوضوء او غسيل القدم ولو في فطريات بينهم لازم يعالجها لانها بتهري الجلد وبتبقي مدخل للجراثيم وياريت منستهونش بموضوع الفطر اللي بين اصابع القدم دا لان في معظم الاحيان للاسف بيكون بدايه القدم السكري7_ على مريض السكر يرطب رجله بفازلين او كريم مرطب عشان القدم الناشفه المشققه مدخل للجراثيم8_ عند قص الأظافر لابد يستخدم مقص اطفال ويقص بطول بلاش يعمل انحناءات منعا لاي خدش بسيط ممكن يبقي مدخل للبكتريا9_ فقدان الإحساس من أسوأ الحاجات لمريض السكر فا عشان كده المريض لو مش حاسس برجله او الشبشب بيتخلع منه بدون ما يحس او حاسس انه ماشي علي قطن لازم يشوف دكتور مينفعش يستني الكارثة10_ ممنوع منها باتا ان يسير المريض حافيا حتي لو داخل البيت لان ده ممكن يعرضه لأي شوكة او عظمه او اي حاجه هايفه تدخل رجله وتكون بدايه لافه القدم السكري ودكاتره الاوعيه الدمويه يحكوليكم عن حاجات لا تتخيلوها لقوها داخل اقدام المرضي في الاشاعات بتاعتهم".