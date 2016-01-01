طريقة عمل الكريب بأسهل الخطوات

نقدم لك طريقة عمل الكريب بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على سي بي سي سفرة.
مقادير الكريب
1 و نصف كوب لبن
2 بيضة
كوب دقيق
فانيليا للحلو
فلفل أسود للحادق
لتورتة كريب الشيكولاتة
1 و نصف كوب لبن
2 بيضة
فانيليا
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ربع كوب كاكاو خام
للزينة كوب شيكولاتة
صوص شيكولاتة
2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة
كريز مسكر أحمر
كوب بندق مجروش
فاكهة مقطعة
طريقة عمل الكريب
* يخلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا للحلو أو الفلفل الأسود للحادق ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.
* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.
* نقلبها إلى الجهة الأخرى حتى تنضج ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية.
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