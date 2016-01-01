طريقة عمل الكريب بأسهل الخطوات



طريقة عمل الكريب طريقة عمل الكريب

نقدم لك طريقة عمل الكريب بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على سي بي سي سفرة.

مقادير الكريب

1 و نصف كوب لبن

2 بيضة

كوب دقيق

فانيليا للحلو

فلفل أسود للحادق

لتورتة كريب الشيكولاتة

1 و نصف كوب لبن

2 بيضة

فانيليا

ثلاثة أرباع كوب دقيق

ربع كوب كاكاو خام

للزينة كوب شيكولاتة

صوص شيكولاتة

2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة

كريز مسكر أحمر

كوب بندق مجروش

فاكهة مقطعة

طريقة عمل الكريب

* يخلط اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا للحلو أو الفلفل الأسود للحادق ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب.



* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.



* نقلبها إلى الجهة الأخرى حتى تنضج ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية.

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* نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة.* نأخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب.* نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب.* ويمكن أيضا إضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة.* نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن أيضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة.* يمكن تزينها بالكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق وتقدم في المناسبات.