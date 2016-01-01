نشر الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالأعشاب، منشورا عبر صفحته على الفيسبوك حول أهم استخدامات الصبار ومنها..
- علاج ضعف الشعر و تقصفها أضيفى على جل الصبار بعض البلسم وزيت الزيتون
- يعالج التهابات الجلد الناتجة عن حروق الشمس
- يوضع الصبار لمدة 15 دقيقة ويستخدم كماسك
- للجلد الناشف بسبب أثار الميه السخنة والمنظفات، قومى بوضع عسل على أوراق الصبار و اخلطيهم مع بعض جيدا وادهنيهم بإنتظام كل ٨ ساعات
- لعلاج حبوب الشباب أو حبوب الدورة الشهرية إخلطى معجون السنان على جل الصبار واستخدميه بإنتظام .
- كمزيل للمكياج إخلطى جل الصبار مع زيت جوز الهند مع العسل مع الجلسرين واضربيهم بالخلاط وإستخدميهم مع فوطة لإزالة المكياج و أثاره
- لتقشير الوجه قطعى ورق الصبار وادهنى بيه مباشرة على الوجه
- يستخدم كمشد للبشرة و يقفل الغدد الدهنية جل صبار مع ميه الورد .
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التعليقات على يعالج حب الشباب وتقصف الشعر.. 8 فوائد غير متوقعة لـ الصبار
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