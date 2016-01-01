

يعالج حب الشباب وتقصف الشعر.. 8 فوائد غير متوقعة لـ الصبار يعالج حب الشباب وتقصف الشعر.. 8 فوائد غير متوقعة لـ الصبار

نشر الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي العلاج بالأعشاب، منشورا عبر صفحته على الفيسبوك حول أهم استخدامات الصبار ومنها..



- علاج ضعف الشعر و تقصفها أضيفى على جل الصبار بعض البلسم وزيت الزيتون

- يعالج التهابات الجلد الناتجة عن حروق الشمس

- يوضع الصبار لمدة 15 دقيقة ويستخدم كماسك

- للجلد الناشف بسبب أثار الميه السخنة والمنظفات، قومى بوضع عسل على أوراق الصبار و اخلطيهم مع بعض جيدا وادهنيهم بإنتظام كل ٨ ساعات

- لعلاج حبوب الشباب أو حبوب الدورة الشهرية إخلطى معجون السنان على جل الصبار واستخدميه بإنتظام .

- كمزيل للمكياج إخلطى جل الصبار مع زيت جوز الهند مع العسل مع الجلسرين واضربيهم بالخلاط وإستخدميهم مع فوطة لإزالة المكياج و أثاره

- لتقشير الوجه قطعى ورق الصبار وادهنى بيه مباشرة على الوجه

- يستخدم كمشد للبشرة و يقفل الغدد الدهنية جل صبار مع ميه الورد .

