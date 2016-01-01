هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟

تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد في أكثر من 100 دولة حول العالم من بينها مصر، اتجه الكثير من المواطنين بعد تفشي كورونا في البلاد إلى استعمال و ارتداء قفازات اليد بهدف الحماية من انتقال العدوى و عدم الإصابة بـ فيروس كورونا.
لكن أفادت منظمة الصحة العالمية، فى منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "هل ارتداء القفازات المطاطية فى الأماكن العامة فعال فى الوقاية من العدوى بـ فيروس كورنا " أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا فى وقتنا الحالى.
فقد أجابت منظمة الصحة العالمية على هذا السؤال بـ لا، ونصحت بالمواظبة على غسل اليدين لأنها توفر الحماية من الإصابة بفيروس كورونا أكثر من ارتداء القفازات.
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