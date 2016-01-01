مفاجأة لأطباء وممرضي الحجر الصحي بـ بورسعيد.. تفاصيل

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مفاجأة لأطباء وممرضي الحجر الصحي بـ بورسعيد.. تفاصيل

قرر اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ، اعتماد مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طبيب وخمسة آلاف جنيه لكل عضو من أعضاء هيئة التمريض المشاركين فى أعمال الحجر الصحى بالمواقع المقررة، تقديرا لجهودهم وإخلاصهم فى العمل خلال هذه المرحلة الحرجة.

ووجه المحافظ الشكر للعاملين فى القطاع الصحى والذين يعدون أصحاب رسالة تجاه البشرية ويظهرون معدنهم الاصيل وقت الازمات والشدائد وقيامهم بواجبهم الوطني علي اكمل وجه، مشيرا إلى ان المحافظة اتخذت الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيرس كورونا المستجد .

داعيا المولي عز وجل ان تمر هذه المرحلة على مصرنا الغالية بكل سلام وأمان .

المصدر: elbalad

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