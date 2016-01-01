تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو صادم يظهر حجم الكارثة التي تشهدها إيطاليا وتحديدا مدينة برجامو في شمال البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأظهر مقطع الفيديو، عشرات التوابيت المصطفة في إحدى الكنائس فيما يبدو أن هذه الجثث لم تجد مكانًا لدفنها في المدينة.
ونشرت إحدى المواطنات، مقطع فيديو للتوابيت وقالت في سخط: "هذا هو الوضع الفعلي في برجامو بإيطاليا، سمعت أشخاصا يتحدثون عن مناعة القطيع.. وبهذا المقطع يمكن أن تتخيل أي اتجاه تتجه له دولتك".
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التعليقات على لا مكان لهم في المقابر.. جثث كورونا تتكدس في إيطاليا.. فيديو
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