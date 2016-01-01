ترامب يلغي لقاء مع قادة مجموعة الـ7 بسبب كورونا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ترامب يلغي لقاء مع قادة مجموعة الـ7 بسبب كورونا

صورة الخبر: ترامب
ترامب

أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إلغاء اجتماع قادة مجموعة السبع في يونيو المقبل واستبداله بمؤتمر عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد "خلال أسابيع"، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام، قائلا: "وجهت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ترامب يلغي لقاء مع قادة مجموعة الـ7 بسبب كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73080

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager