لأول مرة في التاريخ.. إغلاق أبواب المسجد النبوي بسبب كورونا.. شاهد



إغلاق أبواب المسجد النبوي إغلاق أبواب المسجد النبوي



بدأت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار رئاسة الحرمين الشريفين، أبواب المسجد النبوي لمنع الدخول للمسجد النبوي تماشيا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت رئاسة الحرمين الشريفين، مساء أمس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوى مؤقتا وذلك اعتبارًا من مغرب الخميس".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بين المصلين.



وأوضح أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة، مؤكدًا أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة داعيًا الجميع للتعاون مع كافة المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

