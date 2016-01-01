لم نستطع نقل جثمانه.. وزيرة الهجرة تكشف عن المصري المتوفي بـ إيطاليا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة المصرية لم تدخر جهد في حل أزمة العالقين على حدود السودان، لافتا إلى أن معظم الاستغاثات جاءت من الطلبة الذين يدرسون بالسودان ويرغبون في العودة خوفا من فيروس كورونا.
وتابعت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولي":"هناك 1700 طالب في الخرطوم توجهوا للسفارة المصرية في الخرطوم وسجلوا كافة بياناتهم لتسهيل عملية عودتهم للقاهرة".
وأشار الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم وتم توفير 30 أتوبيس لنقل الطلبة من المعبر في الحدود المصرية السودانية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة للكشف على الطلاب وفحصهم بشكل كامل للتأكد من سلامتهم.
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