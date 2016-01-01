لم نستطع نقل جثمانه.. وزيرة الهجرة تكشف عن المصري المتوفي بـ إيطاليا



السفيرة نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة المصرية لم تدخر جهد في حل أزمة العالقين على حدود السودان، لافتا إلى أن معظم الاستغاثات جاءت من الطلبة الذين يدرسون بالسودان ويرغبون في العودة خوفا من فيروس كورونا.



وتابعت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولي":"هناك 1700 طالب في الخرطوم توجهوا للسفارة المصرية في الخرطوم وسجلوا كافة بياناتهم لتسهيل عملية عودتهم للقاهرة".



وأشار الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم وتم توفير 30 أتوبيس لنقل الطلبة من المعبر في الحدود المصرية السودانية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة للكشف على الطلاب وفحصهم بشكل كامل للتأكد من سلامتهم.

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وأكملت:"تواصلنا مع أهالى الطلبة لـ طمأنتهم وإعلامهم بضرورة الفحص الطبي لكافة الطلبة قبل عودتهم لمنازلهم، وفى حالة وجود إصابات سيتم نقلهم للعزل الصحي مباشرة".وكشفت وزيرة الهجرة عن مواطن مصري متوفي بإيطاليا، وقالت:"مواطن مصري توفي بسبب كورونا ولكن لم نتمكن من نقل الجثمان في هذه الظروف وتعليق الطيران مع إيطاليا لتفشي فيروس كورونا".