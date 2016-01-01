تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال الأيام القادمة، استقرارا تاما في حالة الطقس دون وجود أي مؤثرات على الحالة الجوية أو منخفضات جوية جديدة تعترض البلاد.
وأكد الدكتور محمود شاهين المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال الساعات القادمة، خاصة أن آخر ايام فصل الشتاء غدا الجمعة ، ليبدأ بعدها فصل الربيع بعد غدٍ السبت ، بأحواله الجوية المتغيرة.
وقال محمود شاهين في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الساعات القادمة لن تشهد ظواهر جوية غير عادية، ولكن سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار ويظل شديد البرودة خلال الليل.
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التعليقات على وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة
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