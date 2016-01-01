وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

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صورة الخبر: استقرارا تاما في حالة الطقس
استقرارا تاما في حالة الطقس


تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال الأيام القادمة، استقرارا تاما في حالة الطقس دون وجود أي مؤثرات على الحالة الجوية أو منخفضات جوية جديدة تعترض البلاد.

وأكد الدكتور محمود شاهين المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال الساعات القادمة، خاصة أن آخر ايام فصل الشتاء غدا الجمعة ، ليبدأ بعدها فصل الربيع بعد غدٍ السبت ، بأحواله الجوية المتغيرة.

وقال محمود شاهين في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الساعات القادمة لن تشهد ظواهر جوية غير عادية، ولكن سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار ويظل شديد البرودة خلال الليل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن كميات سقوط الأمطار على البلاد خلال الساعات القادمة، ستكون خفيفة ولا داع للقلق بشأنها، وحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، والقيادة السريعة علي الطرق خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل.

المصدر: elbalad

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