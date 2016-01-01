قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية عدو واضح للدولة المصرية ويهتم بنشر أخبار فيروس كورونا عن مصر فقط ويبرزها بطريقة تشوه تعامل مصر المثالي مع الفيروس.
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة قررت بث سمومها لاستهداف مصر عن طريق تداول اخبار فيروس كورونا بطريقة تنفذ أجندتها".
وتابع:" قناة الجزيرة قناة عدو تستهدف تشويه صورة إجراءات مصر في التعامل مع فيروس كورونا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد موسى: قناة الجزيرة عدو يستهدف مصر في التعامل مع أخبار فيروس كورونا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق