أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، قفز منذ قليل ليصبح 74 حالة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد "خلال أسابيع"، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.
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التعليقات على قفزة هائلة في وفيات كورونا بولاية واشنطن الأمريكية
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