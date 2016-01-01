قفزة هائلة في وفيات كورونا بولاية واشنطن الأمريكية

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فيروس كورونا



أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، قفز منذ قليل ليصبح 74 حالة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد "خلال أسابيع"، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "بعد بضعة أسابيع سنتمكن من إحراز نتائج بخصوص اللقاح، وذلك بعدما كنا نعتقد أن الأمر سيتطلب وقتا طويلا".

المصدر: شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية

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