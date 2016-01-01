تحذير خطير من وزير التعليم للطلاب وأولياء أمورهم .. اعرف السبب



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة مهمة للطلاب وأولياء الامور ، بالتزامن مع تفعيل نظام التعليم عن بعد في إطار تعليق الدراسة في المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



حيث قال وزير التربية والتعليم : إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.



وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

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وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.orgوواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".وقال وزير التربية والتعليم لـ أولياء الامور والطلاب : إن الوزارة تؤكد أن المحتوى المقدم على منصاتها و مواقعها التعليمية تم مراجعته بالكامل ، وحذر وزير التربية والتعليم من اللجوء إلى أي محتوى من خارج هذه المنصات و المواقع الرسمية ، مشيرًا إلى أن المحتوى الالكتروني الذي يجتهد ويقدمه البعض على واتس اب او فيس بوك "مارجعنهاش وماشوفنهاشومش مسئولين عنها" ، فالمكتبة الرقمية ومنصة ادارة التعلم هي المصدر الوحيد المعتمد من وزارة التربية والتعليم