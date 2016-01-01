بعد موافقة أمريكا على استخدامه.. ما هو دواء الملاريا المستخدم فى علاج كورونا؟

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل موافقة بلاده على استخدام دواء شائع يستخدم لمكافحة الملاريا أظهر أملا كبيرًا فى علاج الأشخاص المصابين بـ COVID-19.
ما هو عقار الكلوروكين المستخدم لعلاج الملاريا
دواء الملاريا وهو " الكلوروكين"، هو دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها، بالإضافة إلى نوع من عدوى الكبد.
تم استخدامه لأول مرة لعلاج الملاريا فى عام 1944، ولكنه عاد الآن بقوة بعد أن أثبت كفاءة فى علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 ، حيث أثبتت الدراسات البحثية أن الكلوروكين فعال فى منع وعلاج الفيروس الذى يسبب متلازمة الجهاز التنفسى الحادة.
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