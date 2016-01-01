قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة الخاصة بلقاء السوبر.
وأعلنت لجنة الاستئناف تقليص العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك ليصبح الإيقاف لـ 10 مباريات لكل منهما، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.
كما عدلت اللجنة العقوبة الصادرة بشأن إدارة نادي الزمالك، أحمد زاهر، بجعل الإيقاف لـ 12 مباراة بدلا من نهاية الموسم.
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التعليقات على تقليص عقوبة كهربا وإمام عاشور.. ورفض تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري
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