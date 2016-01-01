في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ بدأت الصين بإحصاء إصابات بفيروس كورونا، في يناير الماضي، أعلنت بكين، الخميس، أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة "محلية المصدر" بفيروس كورونا المستجد.
لكن الصين سجّلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين، التقطوا العدوى بفيروس كورونا أثناء وجودهم خارج البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.
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التعليقات على الصين تعلن انقلابا "غير مسبوق" في إصابات كورونا
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